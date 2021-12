Mavropanos begründet VfB-Wechsel

Konstantinos Mavropanos ist einer der Durchstarter dieser Bundesliga-Saison. Im Gespräch mit dem ‚kicker‘ offenbart der 24-jährige Grieche die Hintergründe seines Wechsels zum VfB Stuttgart. Insbesondere der Kontakt zu Sportdirektor Sven Mislintat, der ihn einst schon aus seiner Heimat zum FC Arsenal gelotst hatte, habe „natürlich bei meiner Entscheidung auch eine Rolle gespielt.“ Darüber hinaus sei Stuttgart „ein Traditionsverein, der ideale Klub, um mich weiterzuentwickeln.“

Der Innenverteidiger kommt in dieser Saison auf 13 Einsätze in der Bundesliga, verpasste lediglich zwei Partien verletzungsbedingt. Insbesondere sein Offensivdrang und seine vier teils spektakulären Tore sorgten dabei für Aufsehen. Die Schwaben haben sich in der bis Saisonende datierten Leihe eine Kaufoption über drei Millionen Euro gesichert.