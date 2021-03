Spanier berichten: Valencia an Hoppe dran

Der FC Schalke 04 kann in der laufenden Saison wenig Positives vermelden. Einer der wenigen Lichtblicke ist aber Matthew Hoppe (20). Der US-Amerikaner wurde aus der Not heraus in die erste Mannschaft befördert und ließ sein Talent sofort in der Bundesliga aufblitzen. Das ist der ‚as‘ zufolge auch dem FC Valencia nicht verborgen geblieben.

Laut der spanischen Sportzeitung beobachten die Blanquinegros den Angreifer schon die gesamte Saison. Die Verpflichtung eines Stürmers hat für das nächste Transferfenster oberste Priorität in Valencia. Der Vertrag von Kevin Gameiro (33) läuft aus und der in die Jahre gekommene Franzose soll ersetzt werden. Neben Hoppe hat der Klub aus der spanischen Hafenstadt offenbar auch Julián Álvarez (21) von River Plate auf der Liste.

Hoppe: „Ich bleibe auf Schalke“

Trotz der sportlichen Misere der Schalker leistete Hoppe vor kurzem eine Art Treueschwur: „Ich bleibe auf Schalke – unabhängig von der Liga.“ Er wolle dem Verein etwas zurückgeben, so der fünffache Bundesliga-Torschütze. Die ‚as‘ will jedoch erfahren haben, dass Hoppe mit den Verantwortlichen bereits über einen Abgang im Sommer gesprochen hat. Bei einem lukrativen Transferangebot soll es grünes Licht von den Königsblauen geben.

Neben dem FC Valencia wird Hoppe auch bei weiteren Vereinen aus Spanien und anderen europäischen Ländern gehandelt. Ajax Amsterdam soll den schnellen Offensivspieler als Ersatz für Brian Brobbey in Erwägung ziehen. Sollten konkrete Angebote in Gelsenkirchen eintreffen, werden die finanziell stark gebeutelten Schalker über einen Verkauf zumindest nachdenken und Hoppe müsste sein Treuebekenntnis überdenken.