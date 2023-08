Kolo Muani: Gerüchte um neues PSG-Angebot

Im Werben um Randal Kolo Muani (24) hat Paris St. Germain angeblich noch einmal nachgelegt. Laut ‚Sky‘ beträgt das verbesserte Angebot des Ligue 1-Klub nun 80 Millionen Euro, zehn Millionen davon in Form potenzieller Bonuszahlungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche weiß davon nichts, betonte am Sonntag: „Es gibt keinen neuen Stand. Es ist so, dass wir momentan einfach zu weit auseinanderliegen. Man wird sehen, was sich in den nächsten Tagen entwickelt.“

Lese-Tipp

Abflug noch heute: Lindström verlässt Frankfurt

Die zweite Offerte aus Frankreich lag nach FT-Infos noch bei 70 Millionen, zuvor hatte die SGE bereits ein Angebot über 65 Millionen Euro abgelehnt. Am Main will man eigentlich 100 Millionen Euro für Kolo Muani sehen.