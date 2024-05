„Möbelpacker“ Füllkrug beeindruckt | Finanziert der Araújo-Abgang Kimmich?

Paris scheitert an „Möbelpacker“ Füllkrug

Der Traum von der Neuauflage eines deutschen Champions League-Finals in Wembley lebt weiter. Nach dem über weite Strecken des Spiels sehr überzeugenden Heimerfolg (1:0) am gestrigen Abend ist die Ausgangslage vor dem Rückspiel für Borussia Dortmund gut. Die französische Presse zeigt sich sehr überrascht vom wehrhaften BVB, der in der Bundesliga in dieser Saison so gar nicht überzeugen kann. Die ‚L’Équipe‘ befürchtet ein hitziges Rückspiel, in dem sich die Pariser Mannschaft vor allem in der Abwehrarbeit steigern muss.

„Paris kann sich glücklich schätzen, denn defensiv waren sie zu oft von Jadon Sanchos Beschleunigung und Julian Brandts Durchschlagskraft überfordert, der im letzten Schritt aber meist zu ungeschickt war“, konstatierte die Zeitung. Den größten Eindruck hat auf die Franzosen jedoch ein anderer Dortmund-Akteur gemacht: „Trotz seines Körperbaus wie ein Möbelpacker (1,88 Meter) hat Niclas Füllkrug weitaus mehr Qualitäten, als sein üppiger Körperbau ihm zubilligt. Der deutsche Nationalspieler weiß auch, wie man den Ball spielt. Seine Kombination beim Tor in der ersten Halbzeit ist der beste Beweis dafür.“

Araújo: Verlängerung oder Verhandlungsmasse

Ronald Araújo ist der aktuell beste und wichtigste Innenverteidiger des FC Barcelona. Der 25-Jährige ist Stammspieler und führte die Blaugrana in der laufenden Saison bereits mehrfach als Kapitän aufs Feld. Kein Wunder, dass Barça mit ihm langfristig verlängern möchte. Ein konkretes Angebot liegt dem uruguayischen Nationalspieler bereits vor. Sein eigentlich 2026 auslaufender Vertrag soll bis 2028 verlängert werden – mit einer kleinen Gehaltserhöhung. Doch diese ist der ‚Sport‘ zufolge nicht üppig und würde den Verteidiger nicht in die oberste Gehaltsriege der Spanier aufsteigen lassen. Doch mehr kann das finanziell angeschlagene Barça ihrem Starspieler nicht bieten.

„Das Angebot ist kaum verbesserungsfähig und Barça wartet auf eine Antwort, die in den nächsten Wochen erfolgen wird. Araújo will weitermachen, aber es gibt Vereine, die ihm das Doppelte von dem bieten, was Barça ihm bietet, und sein Umfeld denkt ernsthaft über seinen Weggang nach“, so die Zeitung. Eine Entscheidung über die Verlängerung soll jedoch bald fallen. Barcelona und Araújo möchten Gewissheit haben, bevor der 25-Jährige sich zur Copa America verabschiedet.

„Sollte es zu keiner Einigung kommen, wären die Blaugrana in der Lage, ihn mit dem Einverständnis des Spielers auf den Markt zu bringen und sein Abgang könnte entscheidend sein, um die notwendigen Verpflichtungen für das nächste Projekt zu tätigen. Das Szenario wird nun dadurch interessanter, dass Barça volles Interesse an der Verpflichtung von Kimmich hat. Der Deutsche ist Kandidat Nummer eins für die zentrale Position und die Bayern sind offen für Verhandlungen über einen Wechsel zu Barça, solange Araújo dabei ist“, so die ‚Sport‘.