Eintracht-Zukunft: Klartext von Nkounkou

Niels Nkounkou will auch in der nächsten Saison für Eintracht Frankfurt auflaufen. „Ich bin im Sommer nach Frankfurt gewechselt und habe auf mehr Stabilität für meinen eigenen Werdegang gehofft. In den vergangenen Jahren war ich bei vielen Vereinen unterwegs“, wird der französische Linksverteidiger von ‚Fussball.news‘ zitiert, „in aller Deutlichkeit: Ich plane nicht, den Verein zu wechseln. Ich fühle mich sehr wohl in Frankfurt und kann sagen, dass ich hierbleibe und alles für den Verein geben werde.“

Am Deadline Day des vergangenen Sommers wechselte Nkounkou von der AS St. Étienne zur Eintracht. Kostenpunkt: 7,5 Millionen Euro. In seiner Debütsaison lief der 23-Jährige über weite Strecken als Stammkraft auf, absolvierte 37 Pflichtspiele und wies mit sechs Scorerpunkten (drei Treffer, drei Vorlagen) seine Torgefahr nach. Der Vertrag bei der SGE ist noch bis Ende Juni 2028 gültig.