Betis einigt sich mit Firpo

Betis Sevilla darf bald einen neuen Linksverteidiger im Kader begrüßen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Andalusier mit Junior Firpo von Leeds United auf einen Dreijahresvertrag geeinigt. Demnach ist das Arbeitspapier bereits unterschrieben, die Verkündung soll zeitnah erfolgen.

Bei Leeds war der 28-Jährige absoluter Leistungsträger und trug mit 14 Torbeteiligungen maßgeblich zum Aufstieg in die Premier League bei. Sein Vertrag an der Elland Road läuft zum Saisonende aus, weswegen keine Ablöse fällig wird. Neben Betis hatte auch Olympique Lyon Interesse an Firpo.