Williams: Eine dicke Überraschung kündigt sich an

Bei der Europameisterschaft spielte sich Nico Williams so richtig in den Vordergrund. Vorher schon war der Flügelstürmer ein gefragter Mann, als Spieler von Athletic Bilbao aber wahrscheinlich nicht jedem Fußballinteressierten in Europa ein Begriff. Das hat sich mit diesen Wochen in Deutschland geändert. Zwei Tore und eine Vorlage steuerte der 22-Jährige zum spanischen Titelgewinn bei.

Danach forcierte der FC Barcelona sein Interesse an Williams, wohlwissend, dass sonst die Konkurrenz voranprescht. Nun allerdings deutet vieles darauf hin, dass weder Barça noch irgendein anderer europäischer Spitzenklub auf einen Transfer des Europameisters hoffen kann. Nach einem Bericht von ‚The Athletic‘ geht die Tendenz bei Williams klar Richtung Verbleib in Bilbao.

Barcelona habe „praktisch keine Chance“ mehr, den Basken in diesem Sommer zu verpflichten. Williams (Vertrag bis 2027) plane, bei Athletic zu bleiben. Genanntes Fachmagazin beruft sich dabei auf Barça-interne Quellen, die berichten, dass man den Transfer des Wunschspielers im Prinzip abgeschrieben habe. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 55 Millionen Euro hilft den Blaugrana wenig – schließlich braucht es die Zusage des Spielers.