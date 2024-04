Juve: Yildiz vor der Verlängerung

Kenan Yildiz steht kurz vor einer Vertragsverlängerung bei Juventus Turin. Laut Fabrizio Romano haben sich die Bianconeri mit den Beratern des 18-jährigen Mittelfeld-Talents auf einen neuen Vertrag bis 2028 geeinigt. In Kürze soll die Verlängerung endgültig besiegelt werden. Dem Vernehmen nach wird das Gehalt des Youngsters leistungsgerecht angepasst. Berichten zufolge von rund 350.000 Euro pro Jahr auf knapp eine Million Euro.

Kurioserweise wird sich Yildiz laut Romano im Anschluss an die Verlängerung von seiner Berateragentur Leaderbrocks trennen. Grund dafür sind dem Vernehmen nach unterschiedliche Ansichten über die künftigen Karriereschritte. In der Vergangenheit wurde der Angreifer auch mit Borussia Dortmund und RB Leipzig in Verbindung gebracht. Ausgebildet wurde er beim FC Bayern.