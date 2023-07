Bayern gibt Cuni ab

Angreifer Marvin Cuni versucht sein Glück in Italien. Der 21-Jährige wechselt vom FC Bayern zu Serie A-Aufsteiger Frosinone Calcio. In der vergangenen Spielzeit war Cuni an den 1. FC Saarbrücken verliehen.

Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, sagt über das Eigengewächs: „Marvin wurde acht Jahre beim FC Bayern ausgebildet. Er hat sich bei seinen Leihstationen in Großaspach, Paderborn und zuletzt vor allem in Saarbrücken stetig weiterentwickelt und den Sprung in den Profi-Fußball geschafft. Wir wünschen ihm für seine neue Herausforderung alles Gute.“

