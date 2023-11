Nächste Unterschrift: Real verlängert mit Valverde

Real Madrid macht keine halben Sachen. Die mittelfristige Kaderzusammenstellung nimmt weiter an Fahrt auf. Nun geben die Madrilenen eine weitere Entscheidung bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach offiziellen Vereinsangaben dehnt Federico Valverde (25) seinen Kontrakt bei Real bis 2029 aus. Mit der Verlängerung soll eine deutliche Gehaltserhöhung einhergehen. Zudem beinhaltet das neue Arbeitspapier dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro.

Lese-Tipp

Mbappé & Real: Überraschende Meldung aus Spanien

Trotz geballter Konkurrenz auf seiner Position stand Valverde mittlerweile 220 Mal für den La Liga-Klub auf dem Platz. In der laufenden Spielzeit wurde der zentrale Mittelfeldspieler in allen 16 möglichen Partien von Carlo Ancelotti aufgestellt, 14 Mal von Beginn an. Besonders sehenswert war Valverdes Kracher gegen die SSC Neapel, der den Spaniern indirekt den 3:2-Auswärtssieg sicherte.