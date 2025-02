Gala verkündet Frankowski-Verpflichtung

Galatasaray hat die Verpflichtung von Przemyslaw Frankowski (29) bestätigt. Der Pole, der meist im rechten Mittelfeld und als Rechtsverteidiger agiert, kommt zunächst per Leihe und für eine Gebühr von einer Million Euro vom RC Lens zu Gala.

Unter bestimmten Bedingungen greift im Sommer eine Kaufpflicht in Höhe von sieben Millionen Euro. In diesem Fall erhält Frankowski in Istanbul einen Vertrag bis 2028. Nach Lens war der 47-fache Nationalspieler im Sommer 2021 von Chicago Fire gewechselt, bestritt für die Franzosen seitdem 141 Spiele (20 Tore, 14 Assists).