Fast fix: Lage wird Benfica-Trainer

Bruno Lage wird aller Voraussicht nach zeitnah als neuer Trainer von Benfica Lissabon vorgestellt. Laut ‚A Bola‘ wurden die Vertragsgespräche mit dem 48-jährigen Portugiesen erfolgreich abgeschlossen. Lage wird dem Bericht zufolge einen Zweijahresvertrag unterschreiben und die Nachfolge von Roger Schmidt antreten.

Für den zuletzt vertragslosen Portugiesen ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Bereits von 2018 bis 2020 stand er in Lissabon zunächst als Coach der zweiten Mannschaft und später als Cheftrainer der Profis an der Seitenlinie. Bei Benfica trifft Lage unter anderem auf Neuzugang Jan-Niklas Beste (25), der erst im vergangenen Juli für acht Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim verpflichtet wurde.