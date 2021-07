Urgestein Hack verlängert in Mainz

Der FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Alexander Hack verlängert. Wie der Bundesligist mitteilt, läuft das ursprünglich bis 2022 datierte Arbeitspapier nun bis 2024. Bei seinem Vertragsende wäre der 27-Jährige insgesamt ein Jahrzehnt Teil des Vereins.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Alex steht sinnbildlich dafür, dass der Weg zum gestandenen Bundesligaprofi über unsere U23 führen kann. Er gibt Mainz 05 seit Jahren ein Gesicht, hat die Werte des Vereins sowohl sportlich auf dem Platz als auch in der Kabine absolut verinnerlicht. Hacki ist ein echter Teamplayer, der sich nicht scheut voranzugehen“, sagt Sportdirektor Martin Schmidt.

„Gesamtpaket stimmt“

Hack freut sich ebenfalls: „Ich fühle mich nach wie vor in Mainz sehr wohl, das Gesamtpaket aus Verein, Stadt und Umfeld hier stimmt für mich einfach. Ich habe gemerkt, dass mein Weg hier noch nicht zu Ende ist und will mit der Mannschaft noch viel erreichen. Daher freue mich auf die nächsten drei Jahre in Mainz.“

2014 war Hack von der SpVgg Unterhaching in die U23 der Rheinhessen gewechselt. Rund ein Jahr später folgte die Beförderung zur Profimannschaft. Mittlerweile stehen für den gebürtigen Memminger 93 Pflichtspiele für Mainz zu Buche.