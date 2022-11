Pinola sagt „adiós“

Javier Pinola hat seine aktive Profi-Karriere beendet. Wie River Plate offiziell bestätigt, war das Pflichtspiel gegen Racing Club (2:1) Ende Oktober, bei dem der Innenverteidiger das Team aus Buenos Aires als Kapitän anführte, das letzte in der Karriere des 39-Jährigen. Die meisten Partien bestritt der Argentinier für den 1. FC Nürnberg, für die Franken kam er 287 Mal zum Einsatz.

Vor dem gestrigen Freundschaftsspiel gegen Real Betis (4:0) in Mendoza kündigte Pinola gegenüber dem Fernsehsender ‚Star+‘ an: „Ich habe meiner Familie, den Mannschaftskameraden und meinem Trainer gesagt: Heute ist das letzte Spiel meiner Karriere. Ich habe so viel erreicht, mit 39 Jahren und mit dem Klub, von dem ich mein ganzes Leben lang geträumt habe zu spielen, seit ich ein kleiner Junge war.“