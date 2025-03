Bayerns fünf Stürmerkandidaten: So stehen die Chancen

Jonathan Burkardt (24/Mainz 05)

Der FC Bayern befasst sich mit der Personalie Jonathan Burkardt. Am gestrigen Freitag berichtete ‚Sky‘, dass die Münchner Informationen über den Torjäger des FSV Mainz 05 eingeholt haben. Als Kane-Backup mit Stammplatz-Ambitionen würde sich Burkardt gut eignen. Allerdings strecken beispielsweise auch Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt die Fühler aus. Bei beiden Klubs würde Burkardt wohl zumindest zu Beginn mehr Spielzeit winken. Vertraglich gebunden ist der schnelle Rechtsfuß an die Mainzer noch bis 2027.

Alexander Isak (25/Newcastle United)

Bei den Magpies trifft der ehemalige Dortmunder seit Monaten nach Belieben. 23 Treffer in 33 Pflichtspielen der Saison sind eine sagenhafte Quote. Nicht von ungefähr hieß es lange, dass im Sommer der nächste Karriereschritt erfolgen soll. Allerdings hat Newcastle nach dem Triumph im League-Cup Lunte gerochen und könnte auf einen Verbleib pochen. So oder so sind die Bayern neben den weiteren Interessenten Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona und Atlético nicht unbedingt der große Favorit.

Benjamin Sesko (21/RB Leipzig)

Der großgewachsene Sesko kommt Kane von der Statur am nächsten, ist zudem schnell, technisch versiert und kopfballstark. Der Killerinstinkt fehlt noch etwas. Bei RB erlebt er eine komplizierte Saison, weist aber immerhin 17 Tore und sechs Assists nach 36 Pflichtspielen auf. Im Vertrag bis 2029 ist eine Ausstiegsklausel integriert, die bei 65 Millionen Euro aufwärts liegt. Ob er einen sinnvollen Karriereschritt darin sieht, sich hinter Kane auf die Bank zu setzen, darf bezweifelt werden.

Loïs Openda (24/RB Leipzig)

Das gilt auch für Openda, der ein ganz anderer Spielertyp ist. Der Belgier ist 1,77 Meter groß und pfeilschnell – und somit eher ein Zielspieler für Konter. Das passt weniger zur dominanten Spielanlage des FC Bayern. Opendas Ausstiegsklausel liegt bei kolportierten 80 Millionen. So viel werden die Bayern nicht zahlen.

Viktor Gyökeres (26/Sporting Lissabon)

Das 1,87 Meter große Kraftpaket trifft in Portugal seit 2023 nach Belieben und steht bei fast allen Topklubs auf dem Zettel. Die Bayern bekommen natürlich mit, wie Gyökeres bei Sporting explodiert ist. Eine Verpflichtung kostet aber wohl um die 75 Millionen. Sicherlich zu viel für einen Backup.

Fazit

Gewisse Saisonphasen haben gezeigt, dass ein weiterer Mittelstürmer dem Bayern-Kader sehr gut zu Gesicht stehen würde. Sämtliche Last dem in der kommenden Saison 32-jährigen Harry Kane aufzubürden, wäre schlichtweg naiv. Schließlich ist auch nicht klar, wie es mit Thomas Müller (35) weitergeht. Einen Favoriten kann man momentan allerdings kaum ausmachen, wirklich konkret ist noch keine der Spuren.