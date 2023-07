Inter: Balogun statt Lukaku?

Inter Mailand will einen Torjäger für die kommende Saison verpflichten und beschäftigt sich offenbar mit Folarin Balogun vom FC Arsenal. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben sich die Nerazzurri vom Gedanken verabschiedet, einen Transfer von Romelu Lukaku umsetzen zu können. Der Stürmer vom FC Chelsea sei zu teuer, deshalb nun das Umschwenken auf Balogun.

Der 22-jährige Angreifer hat in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis für Stade Reims gespielt und mit 21 Toren und drei Assists in 37 Ligue 1-Partien für mächtig Furore gesorgt. Arsenal will laut ‚Sky Sports‘ für den zweifachen US-Nationalspieler aber umgerechnet 58 Millionen Euro. Da Inters Budget bereits bei Lukaku zu knapp bemessen war, ist fraglich, ob die Italiener bei Balogun in die Vollen gehen können.

