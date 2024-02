VfB vertagt Hoeneß-Thema

Beim VfB Stuttgart will man sich erst in einigen Wochen mit der längerfristigen Zukunft von Cheftrainer Sebastian Hoeneß befassen. Konkrete Gespräche wollen die Schwaben laut einem Bericht des ‚kicker‘ erst in Richtung Saisonende führen.

In den vergangenen Tagen wurde Hoeneß unter anderem beim FC Bayern und bei Bayer Leverkusen als Kandidat für den Trainer-Posten gehandelt. „Jeder, der mich hier erlebt, sieht, wie gerne ich hier bin und wie ich mich total auf das konzentriere, was hier abläuft. Das will ich weiter so machen“, lässt der 41-Jährige wissen. Hoeneß‘ Vertrag beim VfB ist noch bis 2025 datiert.