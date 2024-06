Münster verpflichtet weiteren Keeper

Der SC Preußen Münster hat mit Morten Behrens von Darmstadt 98 den nächsten Keeper verpflichtet. Der 27-Jährige stand in der vergangenen Saison beim Bundesliga-Absteiger im Kader, kam aber als Ersatztorhüter zu keinem Einsatz. Da sein Vertrag ausläuft, wechselt er ablösefrei zu den Adlerträgern.

„Morten hat seine Qualitäten bereits auf hohem Niveau unter Beweis gestellt“, so Sport-Geschäftsführer Ole Kittner, „gerade in der Konstellation mit Johannes Schenk sind wir von unserem Torhüter-Duo überzeugt.“ Auch Behrens selbst zeigt sich erfreut über den Schritt ins Münsterland: „Es war schon cool den Weg der Preußen zu beobachten. Die zwei Aufstiege hintereinander waren sehr beeindruckend. Ich hatte sehr gute Gespräche mit Torwarttrainer André Poggenborg, habe richtig Lust mit ihm zusammenzuarbeiten und mich in die neue Aufgabe reinzuschmeißen.“