Nürnberg: Millionendeals & der nächste Umbruch

In den vergangenen zwei Jahren hat sich der 1. FC Nürnberg den Ruf eines großen Verkäufers erarbeitet. Nachdem in der Sommervorbereitung der aktuellen Saison 18 Spieler den Club verließen und im Gegenzug 15 neue geholt wurden, kam es auch im Winter zu einigen Kaderbewegungen. Damals gab es acht Ab- und vier Zugänge.

Auch im kommenden Sommer muss der FCN voraussichtlich wieder mehr als die Hälfte der Stammelf ersetzen. Die Abgänge von Stefanos Tzimas (19/für 25 Millionen Euro nach Brighton & Hove Albion) und Jens Castrop (21/für 4,5 Millionen zu Mönchengladbach) sind bereits eingetütet. Durchstarter Caspar Jander (21) kokettiert mit einem Wechsel in die Bundesliga und soll mindestens 20 Millionen einbringen.

Leihspieler vor Abgang

Noch unklar ist die Situation bei einigen Leihspielern. Allerdings stehen bei Berkay Yilmaz (20/SC Freiburg) und Tim Drexler (20/TSG Hoffenheim) die Zeichen auf Abschied, da ihre Stammklubs die Talente zurückbeordern wollen. Ob Nürnberg die Kaufoption über vier Millionen Euro bei Janis Antiste (22/Sassuolo) zieht, der zudem ein üppiges Gehalt bezieht, ist zumindest zweifelhaft.

Cheftrainer Miroslav Klose outete sich jedoch erst kürzlich gegenüber der ‚Bild‘ als Pragmatiker: „Das ist Fußball. Ich bin da guter Dinge, wir werden auch nächstes Jahr eine gute Mannschaft haben. Aber es ist dann wieder Arbeit. Die kommen nicht raus aus der Schablone und sind fertig. Die Schablone muss für jeden Einzelnen wieder erstellt werden.“

Neuer Status hilft

Dennoch ist Nürnberg bereits mitten in der Kaderplanung für die neue Saison, die der Verein Stand jetzt wieder in der zweiten Liga absolvieren wird. Neben den erwirtschafteten Einnahmen falle der mittlerweile erworbene Ruf dabei natürlich ins Gewicht: „Wir haben uns schon ein bisschen was erarbeitet. Das merkt man auch in den Gesprächen mit Vereinen und Spielern.“

Ganz oben auf der Wunschliste des Clubs stehen dem Vernehmen nach vor allem die Talente Ayoub Chaikhoun (19), der bereits beim FCN unterschrieben haben soll, und Noah Fenyö (19) von Eintracht Frankfurt sowie David Odogu (18) vom VfL Wolfsburg, der am heutigen Sonntag gegen Union Berlin (17:30 Uhr) sein Bundesligadebüt absolvieren wird.

Konkrete Namen will Klose gegenwärtig nicht kommentieren: „Wir sind stetig in Gesprächen, auch mit potenziellen Spielern für die nächste Saison. Aber es ist noch gar nichts in trockenen Tüchern. Vertrag, Ablöse – das muss ja erst mal geschaut werden, wie es letztendlich ist.“