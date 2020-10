Bakayoko wechselt zu Neapel

Timoué Bakayoko kehrt in die Serie A zurück. Laut dem offiziellen Spielerregister der Serie A wird der defensive Mittelfeldspieler vom FC Chelsea für eine Spielzeit ausgeliehen. Über eine potenzielle Kaufoption für den 26-Jährigen ist nichts bekannt. Eine offizielle Bestätigung der Klubs steht derzeit noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Bakayoko ist es nach seinem 40 Millionen Euro schweren Wechsel zu Chelsea im Sommer 2017 bereits die dritte Leihe. In der abgelaufenen Spielzeit war der Rechtsfuß an seinen Ex-Klub AS Monaco verliehen. In der Serie A streifte er in der Spielzeit 2018/19 das Trikot des AC Mailand über. Auch Hertha BSC hatte sich um die Dienste des Franzosen bemüht.

Update 19:01 Uhr: Die SSC Neapel hat den Transfer mittlerweile offiziell verkündet.