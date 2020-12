Kramaric spricht über Bayern-Interesse

Ein Wechsel zum FC Bayern war für Andrej Kramaric in der vergangenen Transferperiode trotz des Münchner Interesses keine ernsthafte Option. „Natürlich macht es mich glücklich, wenn ich höre, dass einer der größten Klubs der Welt mich will“, zitiert der ‚kicker‘ den Stürmer der TSG Hoffenheim. Kramaric weiter: „Aber ich muss auch sagen, dass es mir sehr gut in Hoffenheim gefällt und ich weiß, was ich an der TSG habe, ich bin glücklich hier. Für mich ist die TSG einer der Top-Vereine der Liga. Ein Spieler hat alles, was er braucht.“

Vor allem die Einsatzzeiten wären in München wohl geringer gewesen als bei der TSG. Bis 2022 steht Kramaric noch bei den Kraichgauern unter Vertrag. Ein Karriereende kann sich der 29-Jährige in Hoffenheim „natürlich“ vorstellen, „wenn alles gut läuft“. Kramaric betont allerdings: „Wenn ich die Chance bekomme, noch mehr zu erreichen, werde ich sie nutzen.“