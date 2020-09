Bericht: Bayern fragt bei Kramaric an

Andrej Kramaric ist in der Form seines Lebens. Saisonübergreifend dreimal hintereinander kürte FT den Stürmer der TSG Hoffenheim zum Spieler des Spieltags. Zuletzt bekam auch der FC Bayern die Qualitäten des 29-jährigen Kroaten zu spüren. Beim 4:1-Sieg der Kraichgauer am Sonntag traf Kramaric doppelt.

Grund genug für die Münchner, den Vizeweltmeister verpflichten zu wollen. Einem Bericht der Bild zufolge hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic wegen eines sofortigen Wechsels bei Kramarics Beratern angefragt. Hoffenheim fordere 40 Millionen Euro Ablöse für seinen Torjäger, der schon am ersten Spieltag dreifach gegen den 1. FC Köln traf (3:2).

Flick ein Fan

Bayern-Trainer Hansi Flick hält indes große Stücke auf Kramaric. Vor dem direkten Duell am Sonntag lobte der einstige Hoffenheimer Geschäftsführer den Rechtsfuß als „einen der besten Stürmer der Bundesliga“. Kramaric sei „ein Spieler auf den man aufpassen muss, weil er im letzten Drittel und in der Box enorm viele Qualitäten hat, der aber durch sein Dribbling und Finten auch in der Lage ist, jemanden auszuspielen.“

