BVB: Guirassy-Debüt früher als gedacht?

Bei Borussia Dortmund kann man sich womöglich über ein vorzeitiges Debüt von Serhou Guirassy freuen. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der zuletzt am Knie verletzte Neuzugang schon am Freitag (20:30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim im Kader stehen könnte.

In den ersten Saisonspielen fehlte den Dortmundern ein echter Neuner an allen Ecken und Enden. Guirassy, der in der vergangenen Saison mit 28 Bundesligatreffern begeisterte, soll die Rolle von Niclas Füllkrug (31) einnehmen und zudem mehr Torgefahr ausstrahlen als der inzwischen zu West Ham United abgewanderte Nationalspieler.