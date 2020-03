Bericht: BVB hat Sassuolo-Stürmer Boga im Visier

Beim gestrigen 0:2 gegen Paris St. Germain erlebte die Offensive von Borussia Dortmund nicht ihren besten Tag. Gegen giftige Pariser fehlten Jadon Sancho und Co. Esprit und Leichtigkeit im Spiel nach vorne – wenig Chancen, keine Tore, Aus im Champions League-Achtelfinale.

Sollte besagter Sancho die Borussia im Sommer ersatzlos verlassen, werden solche Auftritte wohl deutlich regelmäßiger zu sehen sein. Schon jetzt werden sie sich in Dortmund fragen, wie die Mannschaft dann die grundsätzlich vorhandene Offensivpower aufrecht erhalten kann. Eine Rolle könnte dabei der Name Jeremie Boga spielen.

Chelsea entscheidet

Laut dem Portal ‚calciomercato.com‘ ist der BVB genauso am Offensiv-Allrounder von US Sassuolo interessiert, wie der FC Valencia und Tottenham Hotspur. Boga kommt bei seinem Klub bevorzugt über die linke Seite, wäre aber auch im Zentrum einsetzbar. In der laufenden Serie A-Saison kommt er auf acht Tore und vier Assists.

Die mit Abstand besten Karten auf einen Transfer des Ivorers hat jedoch sein Ex-Klub FC Chelsea. Und das hat einen handfesten Grund: Als die Blues Boga im Sommer 2018 Richtung Sassuolo ziehen ließen, sicherten sie sich eine Rückkauf-Option von mutmaßlich 18 Millionen Euro. Heißt: Wenn Chelsea will, dann wechselt Boga sicher zurück an die Stamford Bridge.