Schalke: Ouwejan könnte auch bei Nicht-Aufstieg bleiben

Thomas Ouwejan kann sich einen längeren Verbleib beim FC Schalke 04 vorstellen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, gibt es eine Chance, dass die Leihgabe des AZ Alkmaar sogar bei Verpassen des direkten Wiederaufstiegs in Gelsenkirchen bleibt. Der 25-Jährige ist mit sechs Vorlagen in dieser Saison der beste Schalker in dieser Kategorie.

Sollte S04 den Aufstieg in dieser Saison schaffen, müsste man den Niederländer verpflichten. Für den Fall eines Verbleibs in der zweiten Liga besitzt der Verein eine Kaufoption, die wie die Kaufpflicht bei zwei Millionen Euro liegt. Ouwejan selbst kann sich dem Bericht zufolge einen Verbleib auch vorstellen, sollte der Aufstieg nicht gelingen.