Matondo besteht Medizincheck

Der Transfer von Rabbi Matondo zu den Glasgow Rangers ist in trockenen Tüchern. Wie ‚Sky‘ und ‚Sport1‘ vermelden, hat der 21-jährige Offensivspieler den Medizincheck beim schottischen Traditionsklub erfolgreich absolviert. Die offizielle Verkündung dürfte zeitnah folgen.

Schalke 04 kassiert für Matondo eine Ablöse von drei Millionen Euro. Die Knappen hatten Anfang 2019 noch neun Millionen Euro an Manchester City gezahlt. In der vergangenen Saison war der walisische Nationalspieler an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge verliehen.