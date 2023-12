Union: Bonucci wäre fast bei Real gelandet

Leonardo Bonucci wäre in der Vergangenheit fast zu Real Madrid gewechselt. „Es hat nur wenig gefehlt“, so der Innenverteidiger von Union Berlin im Interview mit der ‚Marca‘, „es war der Sommer 2017, nachdem sie uns im Champions League-Finale besiegt haben. Die Verhandlungen zwischen meinem Berater und Madrid waren sehr intensiv. Aber es wurde nicht besiegelt. Am Ende haben sie sich für einen jüngeren Spieler entschieden und nicht für einen, der über 30 ist.“

Der Routinier wechselte stattdessen zum AC Mailand, kehrte ein Jahr später aber wieder zu Juventus Turin zurück. Dort blieb er bis zum vergangenen August. Nun spielt Bonucci in Berlin. Nach einer schwierigen Eingewöhnungsphase geht es dem 36-Jährigen nun besser: „Die ersten eineinhalb Monate waren schwierig. Ich war alleine in einer völlig unbekannten Stadt. Aber Schritt für Schritt habe ich Leute und Orte kennengelernt und bin nun in einer guten Gruppe innerhalb der Mannschaft. Jetzt ist alles einfacher.“