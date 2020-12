Messi: Was läuft mit PSG?

Kumpel Neymar heizte die Gerüchte um eine Zukunft von Lionel Messi bei Paris St. Germain zuletzt höchstpersönlich an, als er sagte: „Ich möchte wieder mit Messi zusammenspielen. Das ist das, was ich am meisten möchte.“ Gänzlich ausgeschlossen ist eine Vereinigung der beiden Dribbelkünstler in Paris nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

So sieht es auch der spanische Journalist Quim Domènech. Ihm zufolge gab es bereits im Sommer Gespräche zwischen PSG und Messi. Damals hatte La Pulga den FC Barcelona schriftlich um seine Freigabe für einen Wechsel gebeten, die Katalanen lehnten dieses Gesuch jedoch ab. Der französische Serienmeister hat sich nun laut Domènech erneut in Stellung gebracht.

Auch City am Ball

Denn schon ab Anfang Januar kann Messi theoretisch einen Vertrag für die kommende Saison in Paris unterzeichnen. Oder in Manchester. Denn auch ManCity soll weiterhin auf eine Verpflichtung des 33-jährigen Argentiniers schielen.

Bei Barça hofft man derweil, dass sich Messi zu einer weiteren Vertragsverlängerung überreden lässt und nicht ablösefrei das Weite sucht. Ob eine Zukunft in Barcelona möglich ist, hängt in erster Linie von der Neubesetzung der Vereinsführung ab. Am 24. Januar wählen die Blaugrana ihren neuen Präsidenten. In Paris und Manchester wird man den Ausgang mit Spannung verfolgen.