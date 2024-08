Barça mit Olmo einig – Leipzig blockt vorerst ab

Der FC Barcelona muss im Werben um Dani Olmo (26) noch einmal nachlegen. Die vereinsnahe ‚Sport‘ berichtet, dass RB Leipzig auch das verbesserte Angebot der Blaugrana über 45 bis 50 Millionen Euro abgelehnt hat. Inklusive Boni hätte die Summe auf bis zu 65 Millionen ansteigen können.

Doch die Sachsen pochen auf eine Sockelablöse im Bereich der Ausstiegsklausel, die vor geraumer Zeit abgelaufen ist. Bis zum 20. Juli hätte man Olmo für festgeschriebene 60 Millionen Euro verpflichten können. Das klamme Barça war dazu nicht in der Lage, sondern hofft nun darauf, den Betrag auf mehrere Monate zu strecken.

Gut für den spanischen Topklub: Mit Olmo selbst ist inzwischen alles klar: Fabrizio Romano berichtet von einer finalen Übereinkunft zwischen dem Europameister und den Katalanen. Man habe sich auf einen langfristigen Vertrag bis 2030 geeinigt.

Barça legt nach

Und auch das neue Angebot des FCB überliefert der Transfermarkt-Insider: Demzufolge werden dem Bundesligisten 55 Millionen Euro als Sockelablöse in Aussicht gestellt. Hinzu kommen vier Millionen an leicht zu erreichenden Bonuszahlungen sowie drei Millionen an Zuschlägen, die schwieriger zu erreichen sind. Knickt RB bei dieser Offerte ein?