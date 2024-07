Leipzig-Forderung erfüllt? Barça legt bei Olmo nach

Der FC Barcelona baggert weiter an Dani Olmo von RB Leipzig. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat Barça ein neues Angebot für den 26-Jährigen vorgelegt. Dieses sieht eine Ablöse von 50 Millionen Euro zuzüglich Boni für den Offensivspieler vor, der zwischen 2007 und 2014 in der Akademie der Katalanen ausgebildet wurde und über Dinamo Zagreb 2020 schließlich in Leipzig landete.

Eine erste Offerte über 40 Millionen Euro plus 20 Millionen Euro hatten die Sachsen bereits abgelehnt. Der Bundesligist fordert nach wie vor mindestens 60 Millionen Euro Ablöse, möchte den Spanier aber am liebsten im Klub halten. „Dani hat einen unglaublichen Wert – als Spieler und als Mensch. Wir stehen nicht unter Druck, ihn zu verkaufen. Nach heutigem Stand gehen wir davon aus, dass Dani nach seinem Urlaub zu uns zurückkehren wird“, macht Sportdirektor Rouven Schröder am Rande der USA-Tour der Sachsen gegenüber ‚Sky‘ deutlich.

Neues Angebot über der Forderung

Das neue Angebot sieht laut ‚Sport‘ leicht zu erreichende Bonuszahlungen von bis zu 15 Millionen Euro vor. Zusammengenommen läge die Ablösesumme für den Edeltechniker dann bei 65 Millionen und somit noch über dem von Leipzig geforderten Preis. Nach der Absage von Nico Williams scheint sich Barcelona also voll auf Olmo zu fokussieren.

Die Katalanen seien zuversichtlich, dass der Deal noch in diesem Transferfenster über die Bühne geht. Olmo selbst scheint zu einem Wechsel zu tendieren und Leipzig hatte seinem Star zugesichert, dass er den Klub bei einem akzeptablen Angebot verlassen darf. Zudem möchte RB seinen Spielmacher lieber ins Ausland abgeben als an Konkurrent Bayern München, der ebenfalls an dem Spanier interessiert ist.