De Ketelaere zum Medizincheck

Charles De Ketelaere (22) wird wohl noch in dieser Woche bei Atalanta Bergamo unterschreiben. Laut Gianluca Di Marzio wird der Medizincheck am Mittwoch oder Donnerstag stattfinden. Der offensive Mittelfeldspieler kommt per Leihe und drei Millionen Euro Gebühr vom AC Mailand.

Für den Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro plus vier Millionen Boni. Milan sichert sich außerdem eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent. Die Rossoneri hatten den Belgier (zwölf Länderspiele) erst vor einem Jahr für 35 Millionen Euro vom FC Brügge verpflichtet.