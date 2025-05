Klopp reagiert auf Rom-Gerücht

Jürgen Klopp hat das Gerücht über ein Engagement bei der AS Rom ins Reich der Fabeln verwiesen und ein baldiges Trainer-Comeback ausgeschlossen. Im Rahmen der Spendengala der LFC Foundation am gestrigen Freitag betonte der Ex-Liverpool-Coach: „Was auch immer ihr in den Nachrichten lest, welchen Trainerjob ich in den nächsten zwei oder drei Jahren übernehmen könnte, dann ist das Blödsinn! Also ich werde nicht nach Rom gehen.“

Vor einigen Tagen berichtete eine italienische Zeitung, dass sich der 57-Jährige mit der AS Rom einig sei. Sein Berater dementierte die Meldung bereits. Klopp erklärte schmunzelnd: „Ich war wohl der Letzte, der davon mitbekommen hat, weil mir einer schrieb, dass Rom eine schöne Stadt sei und ich einfach nur bejahte.“ Zwar vermisse er einige Personen, mit denen er zusammengearbeitet hat, aber eine schnelle Rückkehr auf die Trainerbank kommt für Klopp derzeit nicht infrage. Erst im Januar trat er seine neue Stelle als Head of Global Soccer bei Red Bull an.