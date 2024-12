Arsenal: Arteta spricht Jesus-Klartext

Mikel Arteta hat einen Abgang von Stürmer Gabriel Jesus im Winter-Transferfenster vorzeitig ausgeschlossen. Im Rahmen der Pressekonferenz vor der heutigen Champions League-Partie gegen die AS Monaco (21 Uhr) verneinte der Trainer des FC Arsenal, dass Jesus sich einen Winterwechsel zurück nach Südamerika vorstellen könne: „Nein, das ergibt keinen Sinn.“ Zuletzt wurde Jesus Name mit Palmeiras in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arteta steht dem Brasilianer auch in der schwierigen Phase seiner Karriere zur Seite: „Wie alle Stürmer haben sie Phasen und Momente, und diese Lücke wird immer größer. Es stimmt, dass offensichtlich viel passiert ist, Verletzungen, Ausfälle, weil sie nicht so oft gespielt oder Spiele begonnen haben.“ In der laufenden Saison startete der 27-Jährige nur sechsmal für die Gunners, zwölfmal wurde er eingewechselt, dabei gelang ihm ein Treffer. Seinen Stammplatz verlor der 52 Millionen Euro schwere Neuzugang an Kai Havertz, dessen gute Form weiter anhält.