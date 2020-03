Arsenal bleibt hartnäckig bei Kurzawa

Layvin Kurzawa steht weiterhin auf dem Wunschzettel des FC Arsenal. Wie die ‚France Football‘ berichtet, wollen die Gunners den Linksverteidiger im Sommer unter Vertrag nehmen. Bereits im Winter hatten die Londoner versucht, den Franzosen von Paris St. Germain auf die Insel zu locken.

Da aktuell nicht in Sicht ist, dass Kurzawa seinen Vertrag in der französischen Hauptstadt verlängert, wird der 27-Jährige voraussichtlich im Sommer ablösefrei auf den Markt kommen. In der laufenden Saison lief der Linksfuß bislang 22 Mal für PSG auf.