TSG geht bei Posch leer aus

Stefan Posch wird doch nicht zur TSG Hoffenheim zurückkehren. Der 27-Jährige zieht innerhalb der Serie A weiter und wechselt auf Leihbasis samt Kaufoption vom FC Bologna zu Atalanta Bergamo. Bis zuletzt hatte sich auch die TSG Hoffnung auf die Verpflichtung ihres Wunschverteidigers gemacht, geht nun aber leer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Posch spielte bei Bologna als Rechtsverteidiger und lief in der Champions League in dieser Saison in den ersten sechs Spielen immer von Beginn an auf. Zuletzt war der Österreicher, der nach sieben Jahren in Sinsheim 2022 nach Bologna gewechselt war, aber nicht mehr regelmäßig gefragt.