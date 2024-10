Sporting bestätigt: Amorim-Wechsel zu United vor dem Abschluss

Manchester United drückt bei der Neubesetzung des Trainerpostens aufs Gaspedal. Nachdem am gestrigen Montag im Anschluss an die Entlassung von Erik ten Hag noch ganze acht Kandidaten als Nachfolger gehandelt wurden, war die Trainerfrage am heutigen Dienstagmorgen mit Rúben Amorim von Sporting Lissabon quasi geklärt – und ist mittlerweile auch so gut wie besiegelt.

Wie die ‚A Bola‘ berichtet, hat Sporting der portugiesischen Finanzaufsichtsbehörde bestätigt, dass United bereit ist, zehn Millionen Euro Ablöse für die Amorim-Verpflichtung auf den Tisch zu legen. Per Ausstiegsklausel kann dieser aus seinem bis 2026 datierten Vertrag bei Sporting aussteigen. Dazu werden die Red Devils im Laufe des Tages Vertreter nach Lissabon schicken, um den Deal abzuschließen. Das heutige Pokalspiel von Sporting gegen Nacional (21:15 Uhr) dürfte daher Amorims letzte Partie als Coach der Leões sein.

Der 39-jährige Erfolgstrainer steht schon seit geraumer Zeit auf der Liste von United und wurde unter anderem auch als Erbe von Pep Guardiola bei Manchester City gehandelt. Amorim ist seit 2020 Trainer von Sporting, wurde seitdem zweimal Pokalsieger und ebenso oft portugiesischer Meister. Dazu pflegt der ehemalige Mittelfeldspieler einen ballbesitzorientierten und offensiven Spielstil. Bei United trifft Amorim auf eine der schlechtesten Offensivreihen der Liga (acht Treffer in neun Spielen). Auf den Portugiesen wartet also viel Arbeit.