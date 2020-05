BVB: Mertens-Gerüchte halten sich

Dries Mertens wird von italienischen Medien nach wie vor mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Laut dem Transfermarkt-Experten Gianluca Di Marzio besteht das bereits in der Hinrunde kolportierte Interesse des BVB am 33-Jährigen immer noch. Die Schwarz-Gelben sollen Mertens‘ Situation beobachten.

Der Vertrag des Belgiers läuft im Sommer aus. In den mittlerweile viele Monate anhaltenden Verhandlungen hat sich die SSC Neapel ihrem Torjäger offenbar noch nicht angenähert. Neben dem BVB sollen auch Inter Mailand, der FC Chelsea und Paris St. Germain Interesse an Mertens zeigen.