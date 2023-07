Viertteuerster Neuzugang: Newcastle schnappt sich Barnes

Newcastle United begrüßt mit Harvey Barnes den nächsten Multi-Millionen-Zugang. Die Magpies vermelden den Transfer des englischen Flügelstürmers offiziell. Der 25-Jährige unterschreibt bis 2028 und bringt Leicester City eine kolportierte Ablösesumme von 44 Millionen Euro ein. Damit teilt sich Barnes mit Joelinton (26) den vierten Platz unter den teuersten Zugängen der Klubgeschichte.

Newcastles Trainer Eddie Howe freut sich auf seinen neuen Mann: „Harvey ist ein aufregendes Talent, das ich schon lange bewundere, deshalb freue ich mich, ihn bei Newcastle United begrüßen zu dürfen. Er ist stark, schnell und technisch sehr gut. Er hat insbesondere in der letzten Saison gezeigt, dass er aus der Außenposition ein Auge für Tore hat.“

Howe spielt auf die starken 13 Saisontore an, die Barnes in der vergangenen Saison für die Foxes erzielt hat. Zwar konnte der Mann aus Burnley Leicesters Abstieg damit nicht verhindern, dafür bleibt er der Premier League nun persönlich erhalten und startet in der anstehenden Saison mit Newcastle sogar in der Champions League.