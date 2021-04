Langfristiger Vertrag: Leipzig verpflichtet Henrichs fest

Benjamin Henrichs bleibt über den Sommer hinaus bei RB Leipzig. Wie der Bundesliga-Zweite mitteilt, wurde die Kaufoption für den flexiblen Defensivmann gezogen.

Dem Vernehmen nach fließen 15 Millionen Euro an die AS Monaco. Der 24-jährige deutsche Nationalspieler erhält einen Vertrag bis 2025. Im Sommer war Henrichs leihweise nach Leipzig gekommen.

„Seit meinem Wechsel nach Leipzig war es mein Ziel, langfristig zu bleiben. Ich fühle mich wirklich sehr wohl hier und freue mich, dass ich jetzt mit RB Leipzig in die kommenden Jahre gehe“, so Henrichs, der wegen Patellasehnenproblemen in der laufenden Spielzeit erst zu 15 Einsätzen kam.