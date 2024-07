HSV-Kandidat Ennali vor Wechsel

Lawrence Ennali steht kurz vor einem Engagement in der MLS. Wie sein Verein Górnik Zabrze mitteilt, befindet sich der 22-Jährige aktuell beim Medizincheck in den USA. Der ehemalige Spieler von Hannover 96, zuletzt auch ein heißes Thema beim Hamburger SV, wird nach Informationen des polnischen TV-Senders ‚TVP Sport‘ für 2,75 Millionen Euro zu Houston Dynamo wechseln. Ennali war in der vergangenen Saison einer der Senkrechtstarter in Polen. In 26 Spielen traf er fünfmal und legte zwei weitere Tore auf.

Ennali stammt aus der Jugend des FC Schalke 04 und war 2020 nach Hannover gekommen. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe zu Rot-Weiss Essen wechselte der Linksaußen im vergangenen Sommer in die Ekstraklasa. Bei diesem Transfer sicherten sich die 96er eine Weiterverkaufsbeteiligung, die dem Vernehmen nach zwischen zehn und 25 Prozent liegen soll, und dem Zweitligisten bei Transferabschluss einen netten Geldregen verschaffen wird.