75 Millionen: Koundé nach England?

Jules Koundé (24) will den FC Barcelona nach der Saison wieder verlassen, vermeldeten spanische Medien am gestrigen Mittwoch. Die katalanische ‚Sport‘ legt nun mit weiteren Informationen nach, berichtet von zwei interessierten Vereinen aus der englischen Premier League.

Unter der Anzeige geht's weiter

So sollen Manchester United und der FC Chelsea sich in Position gebracht haben. Die Blues waren bereits im vergangenen Sommer an Koundé dran, zogen im Poker mit Barça dann aber den Kürzeren. Für eine Ablöse von 50 Millionen Euro wechselte der Abwehrspieler vom FC Sevilla ins Camp Nou.

Lese-Tipp

Rice grüßt Bayern | 18 Titel später

Hohes Preisschild

Koundé unterschrieb langfristig bis 2027. Trotz reichlich Einsatzzeit fühlt sich der französische Nationalspieler, der mal innen, mal rechts spielt, angeblich nicht ausreichend wertgeschätzt. In Barcelona will man von einer schnellen Trennung eigentlich nichts wissen – auf der anderen Seite täten hohe Einnahmen dem klammen Verein mehr als gut.

Unter der Anzeige geht's weiter

75 Millionen Euro müsste ein Interessent aber hinblättern, berichtet die ‚Sport‘. Das habe Barça dem Koundé-Umfeld auch schon mitgeteilt. Noch liegt kein Angebot für den Rechtsfuß auf dem Tisch.