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Werder holt Wölfe-Juwel Simic

von Lukas Weinstock - Quelle: werder.de
3 min.
Clemens Fritz hat bei Werder Bremen derzeit einen schweren Stand @Maxppp

Werder Bremen sichert sich ein aufstrebendes Talent. Der Bundesligist teilt mit, dass Karlo Simic vom VfL Wolfsburg an den Osterdeich wechselt. Zunächst soll der 18-jährige Stürmer seine Entwicklung in der U23 fortsetzen.

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„Karlo Šimić ist ein technisch versierter Angreifer mit ausgeprägtem Torriecher. Wir sind von seinem großen Potenzial überzeugt und freuen uns, dass wir Karlo von unserer aufgezeigten Perspektive überzeugen konnten. Über Einsätze in der U23 wird er zunächst die Möglichkeit erhalten, sich optimal weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen“, erklärt Marc Demmer, Sportlicher Leiter des Werder-Leistungszentrums.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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