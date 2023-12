EM-Auslosung: Die möglichen Gegner für Deutschland

In der Rolle als Ausrichter hat die DFB-Elf einen klaren Nachteil. Denn seit dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft in Katar stand für die mittlerweile von Julian Nagelsmann trainierte Nationalmannschaft kein Pflichtspiel mehr auf dem Programm. Die daraus resultierende fehlende Spannung war dem Team in dieser Phase immer wieder deutlich anzumerken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es gibt aber selbstredend auch klare Vorteile für den Gastgeber. Einerseits spielt man vor heimischem Publikum. Darüber hinaus ist man gesetzt und das in Topf 1. Auf Gegner wie Spanien, Portugal, Frankreich oder England kann die Nationalelf entsprechend in der Vorrunde noch nicht treffen.

Lese-Tipp

Neuer vor DFB-Comeback: Ter Stegen auf Abstellgleis?

Unangenehme Gruppengegner sind dadurch aber natürlich nicht ausgeschlossen. So wären aus Topf 2 die Türkei oder Österreich als Kontrahent möglich. Gegen beide Länder verlor die DFB-Elf erst kürzlich. Auch in Topf 3 warten komplizierte Aufgaben wie die Niederlande oder Kroatien. Und aus Topf 4 drohen starke Nationen wie Italien oder die Schweiz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Lostöpfe

Topf 1: Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England

Topf 2: Ungarn, Türkei, Rumänien, Dänemark, Albanien, Österreich

Topf 3: Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien

Topf 4: Italien, Serbien, Schweiz, Sieger Pfad A (Wales, Finnland, Polen, Estland), Sieger Pfad B (Bosnien-Herzegowina, Ukraine, Israel, Island), Sieger Pfad C (Georgien, Luxemburg, Griechenland, Kasachstan)