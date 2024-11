Rassismus-Eklat: Tottenham geht gegen Bentancur-Sperre vor

Tottenham Hotspur bemüht sich um eine Reduzierung der Sperre seines uruguayischen Mittelfeldspielers Rodrigo Bentancur. Dies verkündete der Premier League-Klub in einem kurzen offiziellen Statement: „Wir können bestätigen, dass der Klub gegen die Länge der Anfang dieser Woche verhängten FA-Sperre von Rodrigo Bentancur Berufung eingelegt hat. Wir akzeptieren zwar den Schuldspruch gegen Rodrigo durch die unabhängige Regulierungskommission, halten die anschließende Sanktion jedoch für zu streng.“

Der englische Fußballverband hatte den 27-Jährigen für sieben Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe von umgerechnet rund 120.000 Euro belegt, nachdem ein Clip aus dem Sommer viral gegangen war, in dem Bentancur eine als rassistisch eingestufte Bemerkung über Teamkollege Heung-min Son (32) getätigt hat. Bentancur hatte sich in der Folge öffentlich bei Son entschuldigt. Trotzdem verhängte die FA eine schwere Strafe. Es ist unklar, wie die Chancen in der Berufung stehen. „Rodrigo bleibt von nationalen Wettbewerben ausgeschlossen, während die Berufung verhandelt wird, und der Club wird sich in dieser Zeit nicht weiter äußern“, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Spurs.