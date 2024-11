Tottenham: Mega-Strafe für Bentancur

Die FA hat Rodrigo Bentancur eine empfindliche Strafe aufgedrückt. Wie der Verband mitteilt, wird der Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur für sieben Spiele gesperrt und muss darüber hinaus eine Geldstrafe von rund 120.000 Euro bezahlen. Der 27-Jährige hatte sich im Sommer in der TV-Sendung „Por La Camiseta“ abfällig über Mitspieler Heung-min Son (32) geäußert. Auf die Frage eines Journalisten, ob Bentancur ihm ein Trikot von Son besorgen könne, antwortete Bentancur: „Von Sonny? Oder von Sonnys Cousin, die sehen mehr oder weniger fast alle gleich aus.“

Für die Spurs kam der Sechser diese Saison in der Premier League in zehn von elf möglichen Spielen zum Einsatz. Siebenmal stand er dabei in der Startelf. Trainer Ante Postecoglou steht jetzt vor der kniffligen Aufgabe, den Mann aus Uruguay für die nächsten sieben Spiele adäquat zu ersetzen. Für die Position im defensiven Mittelfeld kommen dafür insbesondere Pape Sarr (22), Yves Bissouma (28) und Lucas Bergvall (18) infrage.