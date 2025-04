Krösche äußert sich zu BVB-Gerücht

Markus Krösche hat Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund von sich gewiesen. Der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt bestätigte am Rande der Partie gegen Werder Bremen (0:2) am Samstagabend gegenüber ‚Sky‘ zwar, dass er mit BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in ständigen Austausch sei, es dabei aber nie um Borussia Dortmund gehe.

„Ich fühle mich total wohl. Das weiß jeder. Wir haben eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen. Es gibt eine klare Faktenlage. Ich habe im vergangenen Jahr den Vertrag bis 2028 verlängert“, so Krösche.