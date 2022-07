Draxler fehlt im PSG-Aufgebot

Paris St. Germain verzichtet auf seiner PR-Tour in Japan auf Nationalspieler Julian Draxler. Der 28-jährige Offensiv-Allrounder fehlt im Aufgebot ebenso wie Linksverteidiger Layvin Kurzawa sowie die Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum, Ander Herrera und Rafinha.

Kein gutes Signal an Draxler, bei dem das Thema Vereinswechsel nun wieder Fahrt aufnehmen dürfte. Der gebürtige Gladbecker besitzt in Paris noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Nicht ausgeschlossen, dass es zur vorzeitigen Trennung kommt. In der Vergangenheit kursierten immer wieder Gerüchte über eine Bundesliga-Rückkehr.