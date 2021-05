Europas Top-Torjäger | Lewandowski einsame Spitze – Giakoumakis in die Bundesliga?

Die deutsche Meisterschaft hat Robert Lewandowski mit dem FC Bayern am vergangenen Wochenende gewonnen. In den verbleibenden beiden Bundesliga-Spielen geht es für den Polen nun darum, den Torrekord von Gerd Müller brechen. Nach seinem Dreierpack beim 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach ist Lewandowski bis auf ein Tor an die magische 40-Tore-Marke herangekommen.

Bei der VVV-Venlo macht derweil Georgios Giakoumakis auf sich aufmerksam. Der 26-Jährige traf in 29 Eredivisie-Spielen für die Niederländer 25 Mal. Gut möglich, dass es seine letzte Saison in Venlo ist. Laut ‚Voetbal International‘ zeigen neben diversen Klubs aus dem Ausland auch deutsche Vereine Interesse am Griechen. Namentlich genannt werden die Interessenten nicht.

Die besten Torjäger Europas