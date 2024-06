Wolves: Die Zahlen zum Larsen-Deal

Der Wechsel von Jörgen Strand Larsen zu den Wolverhampton Wanderers nimmt immer konkretere Formen an. Laut dem ‚Telegraph‘ wird der Stürmer von Celta Vigo für ein Jahr ausgeliehen, dafür kassieren die Spanier eine Leihgebühr in Höhe von drei Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Anschluss besitzen die Wolves eine Kaufoption in Höhe von 27 Millionen Euro. Diese Option wird automatisch zu einer Kaufpflicht, sobald Larsen eine gewisse Anzahl an Einsätzen erreicht hat. Wie hoch diese ist, wird von der englischen Tageszeitung nicht berichtet. Durch diesen Trick wird der Transfer erst ins nächste buchhalterische Jahr gezählt und hilft dem Premier League-Klub, etwaige Auflagen des Financial Fairplays einzuhalten.