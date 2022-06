Bale: Karriereende „sehr unwahrscheinlich“

Nach dem Abschied von Real Madrid fragt man sich: Was wird aus Gareth Bale (33)? Laut jüngsten Aussagen, die der Waliser gegenüber Kieran Canning, einem Korrespondenten der französischen Presseagentur ‚AFP‘, tätigte, gibt Bale mit Blick auf ein mögliches Karriereende eine Tendenz zu erkennen: „Ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich.“

Zusätzlich stand der walisische Nationalspieler vor dem heutigen Finale der WM-Playoffs gegen die Ukraine (18 Uhr) in einer Medienrunde Rede und Antwort. Das Endspiel um die Teilnahme beim Turnier in Katar sei demnach „nicht unbedingt“ ein entscheidender Faktor bei seinem Entschluss. Klar ist jedoch: Sollten sich Wales und Bale für die Endrunde in Katar qualifizieren, müsste sich der 102-fache Internationale zur neuen Spielzeit einen Verein suchen, um in Form zu bleiben.